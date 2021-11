La nuova strategia di mercato lanciata da Commisso: E già a gennaio potrebbe esserci la riprova

La tendenza sarà quella di vedere una Fiorentina sempre più italiana e questo potrebbe accadere fin da gennaio prossimo, quando potrebbe essere rinforzata la colonia azzurra. Una strategia più volte ribadita da Commisso e della quale parla stamani La Nazione.

Due nomi su tutti, Orsolini e Berardi, in ordine di fattibilità, sono nei piani viola per uno dei ruoli scoperti ovvero quello dell’esterno mancino di attacco. Mentre per l’attaccante centrale ci sono in lizza anche Scamacca e Raspadori.

Diverso ancora il discorso per Belotti che è in fase di svincolo con il Torino ed è tentato da altre proposte, a cominciare da quella del Milan.