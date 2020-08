La nuova strategia di Pradè per l’attacco: il direttore sportivo viola sceglie la via dell’attesa

In fatto di attaccanti la Fiorentina cercherà molto probabilmente di prendere un bomber d’area di rigore. Il profilo più chiacchierato in queste settimane è stato quello di Piatek, mentre Milik resta il sogno. Oppure, Daniele Pradè potrebbe prendere un’altra strada. Secondo Sky Sport 24, infatti, la Fiorentina avrebbe deciso di non andare subito alla ricerca dell’attaccante. Piuttosto, di attendere gli ultimi giorni di mercato per sfruttare eventuali occasioni o per puntare agli esuberi delle big. Vedremo dunque quale sarà la strategia di Pradè, ma una cosa è certa: il direttore sportivo viola proverà a portare a Firenze un nuovo centravanti.

