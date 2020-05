La nuova suggestione per il mercato della Fiorentina arriva dalla Germania

La nuova ipotesi per il mercato della Fiorentina arriva direttamente dalla Bundesliga e corrisponde al nome di Mario Gotze. Il tedesco, infatti, è in scadenza di contratto a fine stagione con il Borussia Dortmund e il club ha già annunciato ufficialmente il suo addio. Il futuro dell’ex Bayern Monaco potrebbe essere in Serie A, come riportato dalla Bild: anche il cambio di procuratore, con la firma con l’iraniano Rena Fazeli, va proprio in questa direzione. Tra le squadre interessate – si legge – oltre alla Fiorentina ci sarebbe il nuovo Milan tedesco di Ralf Rangnick, la Lazio e la Roma. Nonostante giochi ad alto livello ormai da tanti anni, Gotze ha ancora 28 anni e davanti ancora tanti anni di carriera. Un’operazione che, nonostante la differenza d’età, potrebbe ricalcare quella che la Fiorentina ha fatto la scorsa stagione con Franck Ribery.