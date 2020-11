La nuova vita dei terzini viola

Con il probabile passaggio alla difesa a quattro con l’arrivo di Prandelli sulla panchina della Fiorentina, i giocatori che dovranno maggiormente modificare la propria posizione in campo rispetto a quanto visto fino ad ora sono sicuramente i due terzini. Da una parte Biraghi, dall’altra Lirola, li abbiamo visti quasi sempre agire da esterni di centrocampo, arrivando a spingere fino alla bandierina. Un ruolo che aveva esaltato le capacità offensive dell’ex Inter che in questo inizio di stagione ha collezionato ben 3 assist e un gol, risultando molto spesso tra i migliori in campo. Lirola ha spesso messo in difficoltà gli avversari con il suo cambio di passo repentino. Con il cambio di modulo la loro posizione sarà arretrata e il loro apporto in fase offensiva calerà notevolmente. Sarà loro chiesta un’attenzione maggiore in fase difensiva, per aiutare la coppia centrale a respingere le incursioni avversarie. Una nuova vita per i due, anzi per i quattro (non scordiamoci di Venuti e Barreca), che torneranno al loro ruolo originale di terzini.

