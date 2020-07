La nuova vita dell’ex centrocampista della Fiorentina, Lazzari: da giocatore a…

L’ex giocatore della Fiorentina, Andrea Lazzari ha intrapreso una nuova carriera da allenatore dei bambini al Camp Estivo del US Marotta Academy. Queste le parole dell’ex giocatore viola: “E’ la mia prima esperienza con i bambini, era da un po’ di tempo che volevo provare e sono felicissimo per la possibilità che mi è stata data. Ho accettato subito e mi trovo davvero bene con lo staff, ottimamente coordinato da Stefano Sebastianelli, e i ragazzi. I bambini sono bravissimi e nonostante non si possano ancora fare le partite ci stiamo divertendo molto. Una esperienza molto bella, un camp organizzato nel migliore dei modi. A questa età per i bambini l’importante è divertirsi, stare insieme e i genitori devono capire questo. E’ ancora presto per capire se diventeranno calciatori”.

