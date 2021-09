La nuova vita di Amrabat

L’avventura di Sofyan Amrabat alla Fiorentina è un susseguirsi di alti e bassi. Il centrocampista marocchino, pagato quasi venti milioni di euro dal club di Rocco Commisso nel gennaio ’20, non ha incantato – per usare un eufemismo – nella prima stagione in riva all’Arno. Schierato da Iachini e Montella come mezzala in un centrocampo a tre, non è riuscito ad incidere secondo le aspettative, pagando anche una posizione in campo che non si addice propriamente alle sue caratteristiche. A Verona, infatti, ha sempre giocato in una mediana a due a fianco di un regista (Miguel Veloso, ndr).

L’arrivo di Italiano e la conseguente conferma del centrocampo a tre sembrava escluderlo dal progetto tecnico viola, ma alla fine Amrabat è rimasto a Firenze. Smaltito il problema all’inguine, ha cominciato ad entrare nelle gerarchie della mediana viola: il marocchino non è mai partito dal 1′, ma a partire dalla terza giornata è diventata una certezza il suo ingresso a partita in corso. Il tecnico della Fiorentina lo vede davanti alla difesa e in quella posizione l’ha sempre schierato, arrivando anche a spostare Torreira come successo ieri alla Dacia Arena. Con risultati per il momento confortanti, che rendono Amrabat uno dei tanti giocatori rivitalizzati da Italiano e fanno ben sperare per un’ulteriore crescita in futuro.