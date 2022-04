La nuova vita di Callejon

Nei secondi tempi delle ultime due partite della Fiorentina contro Juventus e Salernitana, Vincenzo Italiano ha buttato in campo anche José Maria Callejon.

Lo spagnolo, uscito dalle rotazioni di Italiano dopo un avvio di stagione in cui ha giocato regolarmente, è stato però impiegato in un ruolo nuovo per lui. Anzi, in due ruoli diversi visto che allo Stadium ha preso il posto di Venuti come terzino destro, mentre contro la Salernitana è subentrato in campo da mezzala destra.

In vista del finale di stagione, l’ex giocatore del Napoli potrebbe diventare per Italiano un jolly da sfruttare in determinate partite. In attesa poi del finale di stagione, quando le strade di Callejon e della Fiorentina sono destinate a separarsi definitivamente.