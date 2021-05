Secondo quanto riportato da romanews.eu, nel caso in cui Luciano Spalletti diventasse il nuovo allenatore del Napoli dopo il quasi certo addio di Gennaro Gattuso, nello staff del mister di Certaldo rientrerebbe anche una vecchia conoscenza della Fiorentina: David Pizarro, che in questi giorni si trova proprio a Firenze per sostenere il corso da allenatore.