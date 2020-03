La nuova vita di Saponara: la Fiorentina potrebbe ritrovarsi in casa un rinforzo inaspettato?

Due ex viola come Ilicic e Muriel hanno segnato e incantato nella partita tra Lecce e Atalanta, ma c’è anche una buona notizia per la Fiorentina. Quella che riguarda Riccardo Saponara, un giocatore che con la maglia giallorossa si sta pian piano ritrovando. Nonostante la sua squadra abbia perso ampiamente, infatti, lui ha segnato un gol bellissimo e servito un assist decisivo che nel primo tempo avevano fatto sperare la formazione di Liverani. Saponara in questo momento si trova in prestito al Lecce, ragion per cui a fine stagione tornerà al Genoa per poi virare direttamente verso Firenze. La Fiorentina potrebbe dunque ritrovarsi in rosa un giocatore cambiato, migliorato. Il grande problema di Saponara in maglia viola è sempre stato quello di non trovare un modulo adatto a lui, ma mai dire mai. Chissà che Iachini, qualora rimanesse sulla panchina della Fiorentina, non riuscirebbe a valorizzarlo lo stesso.