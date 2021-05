La panchina e un’attesa comprensibile per la scelta finale: ma alla Fiorentina servono anche i piani B e C

Nell’ambiente viola vige l’attesa, per le prossime sfide salvezza ma anche per la fine di questa stagione, con l’auspicio che la prossima possa rappresentare finalmente il ritorno in posizioni più consone. E poi c’è l’attesa per la panchina, sulla quale verosimilmente la Fiorentina non scioglierà i dubbi, a livello pubblico almeno, fino alla conquista della salvezza. Una linea comprensibile, a patto però che nel club di Commisso le idee ci siano e non si concentrino su un nome unico. C’è bisogno infatti dei classici piani B e C, dato che i nomi sondati sono diversi: tra una ventina di giorni su questa scelta e sulla programmazione della Fiorentina sarà fatta luce.