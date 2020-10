La parata di Dragowski fa il giro del mondo. E qualcuno la definisce addirittura “scioccante”

Non è la prima grande parata che gli vediamo fare da quando veste la maglia della Fiorentina. Ma quella di Dragowski sul tiro da due metri di Okaka si inserisce senza dubbio nelle prime tre. Un riflesso prodigioso, unito alla capacità di alzare il pallone sopra la traversa dopo averlo impattato con la mano destra. Un gesto tecnico di cui, addirittura, si è parlato anche al di fuori dell’Italia. Pensare che Sport Center, programma del canale ESPN che si occupa di calcio a livello mondiale, ha postato su Twitter il video della parata di Dragowski definendola “scioccante, una vera follia”. La cosa più importante certamente è che gli interventi del suo portiere siano serviti alla Fiorentina per portare a casa i tre punti. Ma non dispiace mai quando, ovviamente in positivo, si parla della squadra viola in giro per il mondo.

#Video ¡Una verdadera locura! Impactante salvada del arquero Dragowski para mantener a salvo el arco de Fiorentina en la #SerieAxESPN. https://t.co/O7B6Rlwulz — SportsCenter (@SC_ESPN) October 25, 2020