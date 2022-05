La parola giusta è tradimento, un finale gestito malissimo. La speranza dell’ultima impresa, altrimenti…

La parola giusta è tradimento. La Fiorentina, il suo allenatore e i suoi giocatori hanno tradito e gettato alle ortiche un match point straordinario. Vedremo se tradiranno anche una stagione che, fino a qualche ora fa, era spettacolare.

Inaccettabile una partita come quella di Genova, inaccettabile a poche settimane dal ko casalingo contro l’Udinese. La terza gara dell’anno con quattro reti subite, in un lunedì che doveva regalare l’Europa e la possibilità concreta di arrivare in Europa League. Nessuna reazione, tutti fermi, nessuno che lotta. Incredibile, un ko mentale pazzesco, inaspettato, che in altri tempi e in altre stagioni avrebbe addirittura messo in discussione la panchina dell’allenatore con altre classifiche.

Non può essere così, chiaramente, perché Italiano ha regalato a tutti un calcio finalmente bello, risultati importanti, un sogno sportivo, una ventina di punti in più rispetto alla scorsa annata. Ma questo ko pesa e peserà, sul futuro e, al di là di come andrà la partita contro la Juventus, lascerà degli strascichi.

Si volta pagina, ora c’è l’ultima partita, e che partita. Occorrerà provarci fino alla fine e poi si parlerà di quello che è accaduto, perché qualcosa è accaduto. Forse, contro la Roma, la Fiorentina ha trovato una squadra più distratta di lei. Ma tutte le altre sfide dell’ultimo mese sono state tragiche. Da quando si è parlato del futuro dell’allenatore, da quando la lontananza di Commisso ha fomentato dubbi e paure, da quando anche le certezze di un Torreira sicuramente viola si sono piano piano ‘ammorbidite’, qualcosa è cambiato. Questo finale, da qualsiasi parte la si guardi, è stato gestito male.

La speranza è che arrivi l’ultima impresa, che tutto venga dimenticato improvvisamente, che si riaccenda la luce. Difficile, molto difficile, lo sappiamo. Ma sprecare questo ennesimo match point è stato davvero tremendo. Nessuno si è salvato, in primis l’allenatore. Non è stato un problema di formazione, di cambi, di tattica. E’ stato un problema di supponenza, di fragilità, di carattere. La maglia della Fiorentina va onorata. Non è stato fatto. E non è accettabile.