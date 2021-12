La partita a doppio volto di Irrati. Non c’è dubbio sull’episodio Skorupski-Gonzalez

Il derby dell’Appenino tra Bologna e Fiorentina, gara valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, è stato diretto da Massimiliano Irrati di Pistoia, assistito da Galetto e Moro, con Di Paolo al VAR.

È la squadra di Italiano a fare la partita; già al primo minuto braccio alto di De Silvestri su Biraghi, Irrati lascia correre, l’ex viola invece il giallo. Al 24′ prima ammonizione del match per Domínguez per un fallo tattico commesso sul connazionale Gonzalez. Al 25′ giallo anche a Torreira per un fallo su Medel, i viola protestano per un precedente tocco di mano dei bolognesi.

Nella ripresa, al 50′ ammonizione per Theate che ferma Gonzalez. Dalla susseguente punizione arriva il 2 a 1 dei viola grazie alla perfetta trasformazione di Biraghi. Al’ 64 ammonizione per Milenkovic rude su Barrow. Due minuti più tardi rigore per la Fiorentina con Gonzalez che anticipa Skorupski che inevitabilmente lo atterra. Nessun dubbio per Irrati ed il primo assistente Galetto: il penalty per i viola è netto. La partita si chiude con tre minuti di recupero e con l’ultimo giallo ad Amrabat che blocca Barrow.

A doppio volto la gara di Irrati, impreciso nella prima frazione di gara nella gestione dei falli, impeccabile nella ripresa, quando indovina praticamente tutte le scelte.