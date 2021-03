La partita contro la Fiorentina costa caro a Veretout: ecco quanto starà fuori

Jordan Veretout ha lasciato il campo durante il secondo tempo di Fiorentina-Roma a causa di un infortunio al flessore. Le sensazioni erano fin da subito negative e gli accertamenti medici non hanno fatto altro che appurare questa sensazione.

Come riportato da Sky Sport, il centrocampista francese ha rimediato una lesione al flessore della coscia destra e rimarrà ai box per almeno un mese. L’obiettivo della Roma sarà quello di recuperarlo dopo la sosta di fine mese, ovvero per il turno di sabato 3 aprile, con il centrocampista che salterà dunque sicuramente le gare contro Genoa, Parma e Napoli in campionato e la doppia sfida contro lo Shakhtar Donetsk in Europa League.