“La partita contro la Salernitana assomiglia alle amichevoli del giovedì. Terracciano più adatto di Dragowski al gioco di Italiano”

L’ex portiere della Fiorentina Andrea Ivan è intervenuto sulle frequenze di Lady Radio: “Contro la Salernitana non sarà facile perché la Fiorentina dovrà imporre il proprio gioco al cospetto di una squadra che si chiuderà tutta dietro. Assomiglierà un po’ alle amichevoli del giovedì: quando fai il primo gol, dopo puoi fargliene dieci. Se la Viola è quella squadra che ci ha fatto vedere, dopo averla sbloccata non ci saranno più problemi”.

Prosegue così Ivan: “Ribery? Va visto in che contesto è andato alla Salernitana, non è facile trainare un gruppo da ‘Serie B’. Gerarchie azzerate tra i portieri della Fiorentina? Secondo me, sentendo anche parlare Italiano, le gerarchie ci sono. Quando Dragowski rientrerà in gruppo al 100%, gli farà giocare uno-due partite e poi si vedrà. Per me, però, Terracciano è più adatto del polacco al gioco di Italiano”.