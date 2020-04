La partita della rinascita: Fantini stende il Perugia e la Fiorentina torna in Serie A – VIDEO

Le notti di Champions con Prandelli, il gioco spumeggiante di Montella, il primo posto toccato con Sousa, il biennio Pioli e la rinascita con Commisso. Tutto questo, pari a 16 anni di storia della Fiorentina, ha una precisa data d’inizio: 20 giugno 2004. La Fiorentina, che ha ritrovato il suo nome dopo la parentesi Florentia Viola in C2, arriva allo spareggio per tornare in Serie A. I viola si sono classificati sesti in Serie B e per questo devono affrontare la quart’ultima della massima serie, ossia il Perugia. La sfida si divide tra andata e ritorno, e nel primo confronto la squadra di Mondonico si è imposta per 1-0 fuori casa con rete di Fantini. Il 20 giugno 2004 si gioca quindi il ritorno, con il Perugia che deve tentare la rimonta. Ma la strada si fa ancor più in salita quando al 47′ è di nuovo Fantini a battere Kalac, con un’incornata sul cross di Maggio. Il Franchi esplode, la Fiorentina assapora la Serie A. A nulla servirà il pareggio di Do Prado a nove minuti dalla fine. Al triplice fischio finale comincia la festa viola, tutti si abbracciano, in primis Riganò e Mondonico. La Fiorentina è di nuovo in Serie A, pronta a rinascere sotto la nuova gestione di Diego e Andrea Della Valle. E’ l’inizio di una storia lunga, a tratti bellissima e a tratti un po’ meno, ma che comunque tutti ricorderemo per sempre. Una storia che ancora oggi, seppur con protagonisti diversi, continua a farci emozionare.