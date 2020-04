La “partita della rinascita”: la Florentia Viola dei Della Valle fa il suo esordio in C2 – VIDEO

Il 9 settembre 2003 è una data storica per la Fiorentina. O meglio, dovremmo dire per la Florentia Viola. Già, perché in quel giorno si giocò la “partita della rinascita”, l’esordio della squadra gigliata sotto la gestione Della Valle nel campionato di C2, l’avversario la Sangiovannese, il campo quello neutro di Arezzo. La decisione di giocare lì fu presa perché l’impianto della Sangiovannese non avrebbe contenuto gli oltre novemila tifosi in arrivo da Firenze. Questa la formazione schierata da Vierchowod: Ivan, Guzzo, Ripa, Radi, (46’ Mugnaini), Di Livio, Nicodemo, Longo, (60’ Hutwelker), Bonomi, Masitto, Evacuo, Turchetta, (30’ Quagliarella). Passando alla cronaca della partita, la Florentia mette in campo una prova opaca, tanto che 24′ va in svantaggio subendo il classico gol dell’ex ad opera di Baiano. I viola però non ci stanno e dopo vani tentativi di pareggiare, ci riescono proprio in extremis grazie a Masitto che insacca sotto porta al 95′. La Florentia Viola alla fine vinse quel campionato posizionandosi davanti al Rimini e ottenendo la promozione in C1 che poi si trasformò eccezionalmente in ammissione diretta alla Serie B.