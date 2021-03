La partita dell’anno con assenze pesanti in ogni ruolo

La partita dell’anno. Con più assenze dell’anno. Messa così non è un granché ed effettivamente il periodo più che viola tende al nero. Le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite hanno complicato ulteriormente una classifica che non è certo mai stata splendente. Domani con il Parma sarà assolutamente vietato sbagliare. Ma come evidenzia La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina arriva all’impegno con assenze pesanti e in ogni ruolo. L’ammonizione presa da Ribery contro la Roma, essendo il francese diffidato, ha portato automaticamente alla squalifica. Vista l’importanza di FR7 per le manovre viola già questo è abbastanza per allarmarsi. Anche perchè Kouame ad esempio, tornerà a disposizione dopo l’infortunio muscolare. Ma la miglior condizione è ancora da ritrovare. La sfida con la Roma ha portato ulteriori guai a Prandelli con gli infortuni subiti da Igor e Castrovilli. È andata peggio al brasiliano…