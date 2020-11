La partita di Prandelli: Tra una precisa strategia e le sostituzioni indovinate…

Gli allenatori di calcio si possono dividere in due gruppi: quelli che indovinano la formazione iniziale e quelli che sanno correggerla. E poi c’è Cesare Prandelli che, in Coppa Italia contro l’Udinese, ha trovato la giusta sintesi. Come scrive il Corriere Fiorentino, al primo minuto ha schierato la squadra migliore, poi ha sfruttato l’andamento della partita per apportare modifiche e cambiamenti. Ha seguito una precisa strategia, accorciando e modellando la veste tattica nel modo migliore. Alla fine la vittoria, la prima da quando è tornato, è frutto delle sostituzioni indovinate.

