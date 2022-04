La partita perfetta di Doveri: Giusto il gol annullato alla Juventus, insensate le proteste di De Ligt

Poco da dire sulla prestazione dell’arbitro Daniele Doveri durante Juventus-Fiorentina, nel senso che tutta la squadra arbitrale ha preso le giuste decisioni sugli episodi più importanti della gara.

In apertura, resta da capire che cosa sarebbe successo se Cabral, in fuorigioco, non avesse respinto la conclusione a botta sicura di Torreira, dopo che Perin aveva perso il pallone in uscita. L’azione sembra ripartire con un calcio piazzato per l’offside che è indiscutibile, piuttosto che per un fallo sul portiere che invece sembra non esserci.

Al 70′ giusto l’annullamento del gol alla Juventus per un fuorigioco di Rabiot che è oltre l’ultimo uomo viola (Biraghi) per una questione di centimetri. Al 73′ De Ligt protesta dopo essere caduto a terra per un leggero contatto con lo stesso Biraghi sul quale, giustamente, Doveri sorvola. Il Var non interviene.