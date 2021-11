La partita praticamente perfetta di Sacchi ma con qualche dubbio sul fallo che porta al pareggio. Manca un giallo per simulazione a Parisi

Empoli-Fiorentina, gara della quattordicesima giornata di Serie A, è stata diretta dal Sig. Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, assistito da Margani e Affatato, con Mazzoleni al VAR. Dal punto di vista degli episodi fila tutto liscio fino alla mezz’ora, dove troviamo le proteste dell’Empoli per un contatto Zurkowski – Biraghi: Sacchi fa cenno che non c’è rigore ed ha ragione, il contatto è davvero ininfluente.

Al 35′ contatto in area Parisi – Milenkovic, qui l’empolese meritava il giallo per simulazione. Si passa alla ripresa dove sono da riportare le giuste ammonizioni a Torreira su Ricci al 51′ e per Tonelli al 65′ duro su Nico Gonzalez. Nel finale il gol del pari empolese nasce da una punizione fischiata proprio a Gonzalez ma è un fallo che si può fischiare anche se resta qualche dubbio. Partita praticamente perfetta per il giovane arbitro marchigiano, puntuale in ogni circostanza e sempre nel vivo dell’azione di gioco.