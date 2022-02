“Adesso non ci nascondiamo più, l’Europa è là. E’ un obbiettivo, ce lo siamo detti, e non ci nascondiamo più ora che siamo in questa posizione di classifica“. Riccardo Sottil

“Abbiamo cominciato questa stagione con l’unico obiettivo di riavvicinare i tifosi fiorentini alla squadra. Siamo a 2/3 della stagione e siamo lassù. Dobbiamo guardare all’Europa come un sogno, non come un’ossessione“. Vincenzo Italiano

Se c’è una cosa che in queste settimane è cambiata a Firenze, è la paura svanita nel tornare a parlare di obiettivi. Nelle ultime stagioni, questo concetto era praticamente sempre legato alla salvezza, rimanendo molto lontano a quello che era il valore della rosa gigliata e da quella che è stato il buon trend vissuto dalla squadra viola nelle annate precedenti. Adesso non ci si nasconde più, l’obiettivo c’è ed è chiaro. Senza paura, appunto. Senza paura e sena dimenticare che il nuovo ciclo targato Vincenzo Italiano ha colmato il gap in una sola stagione. Ancora il percorso è lungo e duro, niente è ancora fatto e rilassarsi adesso sarebbe follia. Le prossime partite, Coppa Italia compresa, saranno decisive per il cammino della Fiorentina, in una stagione fino a questo momento sorprendente per tante ragioni. La consapevolezza della forza di questa squadra adesso è chiara anche a chi scende in campo e questa è la cosa più importante.

La paura svanita di avere obiettivi e una stagione che potrebbe cambiare tante cose a Firenze. Il futuro è in mano a questa squadra. Adesso lo hanno tutti ben chiaro.