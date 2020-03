La pausa può favorire il “Chiesa-Day”: Niente Juventus e clausuola rescissoria nell’accordo? E con la possibile partenza di Pezzella il talento viola potrebbe ricevere…gradi importanti

C’è cordialità tra Commisso e la famiglia Chiesa, niente a che vedere con le tensioni dell’estate scorsa. La famiglia del talento viola secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, è pronta a incontrare Commisso quando l’emergenza coronavirus sarà passata. Lo stop del campionato e il possibile slittamento dell’Europeo potrebbero favorire l’allungamento del contratto. In questo caso visto che Pezzella quasi certamente sarà ceduto nel prossimo calcio mercato Federico potrebbe anche diventare il nuovo capitano della Fiorentina. Il nuovo accordo potrebbe contenere una clausola rescissoria… umana. Non superiore, comunque, ai 70 milioni. Un altro aspetto importante: Commisso ha già spiegato alla famiglia Chiesa che non è disposto ad ascoltare nessuna proposta da parte della Juventus.