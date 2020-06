La permanenza di Boateng al Besiktas non è così scontata: c’è un accordo economico da trovare con la Fiorentina

Resta per il momento un’incognita la permanenza al Besiktas dell’attaccante di proprietà della Fiorentina Kevin Prince Boateng per la prossima stagione. Il giocatore in prestito alla squadra turca, secondo quanto riferito da alcuni media locali, dovrà fare uno sforzo di natura economica per continuare a vestire l’attuale divisa, ovvero rinunciare ad una parte di stipendio da concordare con la società viola detentrice del suo cartellino fino al prossimo anno. La Fiorentina pare infatti non intenzionata a contribuire al pagamento di una parte dell’ingaggio dell’ex Milan e Sassuolo che ammonta in totale a un milione e 700 mila euro per la prossima stagione. Senza questo tipo di accordo Boateng tornerebbe infatti alla Fiorentina, e il suo futuro sarebbe in quel caso tutto da riprogrammare.

