“La pista Maxi Gomez si è raffreddata, mentre Odriozola deve trovare l’accordo con il Real Madrid. Papu Gomez? Sicuramente non andrà in Spagna”

Il corrispondente in Italia del Mundo Deportivo Giacomo Iacobellis ha parlato a Radio Toscana del mercato della Fiorentina: “Maxi Gomez? La pista si è un po’ raffreddata nelle ultime ore. Pradè si è informato per quello che è un ottimo attaccante, la classica boa da area di rigore con un forte senso del gol. Tuttavia per lui servirebbe un investimento davvero importante, e ciò stonerebbe con i discorsi che sono stati fatti sul dare spazio a Vlahovic“.

E poi su Odriozola ha aggiunto: “E’ un altro giocatore molto interessante, il Bayern non l’ha riscattato e nel Real Madrid non sta trovando spazio. La voce è uscita da qualche giorno, parallelamente alla pista Conti per la quale alla Fiorentina poi non ha concluso. La volontà del Real Madrid è di mandarlo a giocare in prestito per poi riprenderlo, mentre il giocatore preferirebbe andarsene a titolo definitivo”.

Infine sul Papu Gomez: “Le squadre che in passato si erano interessate a lui, in primis l’Atletico Madrid, in questo momento sono già al completo in quella posizione. In questo momento dunque escluderei la pista spagnola per il giocatore dell’Atalanta“.