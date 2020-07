La pista più suggestiva chiamata Spalletti: I tre, grandi, candidati alla panchina della Fiorentina. Gli outsiders all’estero e in Italia

Da Juric a De Rossi, passando per Spalletti, sono questi i tre possibili candidati alla panchina della Fiorentina, secondo La Nazione. Due-tre settimane prima di arrivare a chiudere questo rebus panchina che la società viola si sta portando dietro.

L’idea Spalletti rimane la più suggestiva ma anche la più complicata per i gigliati. Juric anche ieri ha confermato il bel lavoro fatto a Verona, mentre per De Rossi ci sarebbe bisogno di un patentino provvisorio per averlo subito come allenatore.

Altri candidati? All’estero troviamo i nomi di Emery e Blanc, mentre in Italia non è da escludere Giampaolo che deve però liberarsi dal contratto che ancora lo lega al Milan.