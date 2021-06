La Polonia di Sousa ferma la Spagna ma resta fanalino di coda del girone. L’ex allenatore della Fiorentina si giocherà tutto all’ultima giornata

In serata era in programma la sfida tra Polonia e Spagna, valida per il gruppo E di Euro 2020. La Nazionale di Paulo Sousa, dopo la sconfitta con la Slovacchia, ha racimolato un punto pareggiando 1-1. Lewandowski ha infatti risposto al vantaggio di Morata, poi Moreno ha sbagliato il rigore che poteva regalare la vittoria alla Spagna.

Le Furie Rosse restano dunque terze a soli due punti, ma ancora peggiore è la situazione della Polonia. La squadra di Sousa, orfana di Dragowski che ricordiamo non è stato convocato, è infatti il fanalino di coda del girone a 1 punto e dovrà necessariamente battere la Svezia all’ultima giornata per sperare di passare il turno.