La Polonia di Zurkowski vince con il gol di un ex Fiorentina. Tutto facile per la Repubblica Ceca di Barak, spazio anche per Kouamé in Nazionale

Pomeriggio di amichevoli per tanti giocatori della Fiorentina, con le rispettive Nazionali. Partono dal primo minuto Antonin Barak e Szymon Zurkowski. Il numero 72 viola ha vita facile: la sua Repubblica Ceca vince una sfida più che pronosticabile, contro le Isole Faroe, per 5-0. Barak resta in campo fino a un quarto d’ora dal termine e rientra nel tabellino con l’assist per Stronati, che realizza l’ultimo gol dei cechi.

Per quanto riguarda Zurkowski, il test della Polonia era decisamente più complicato, ma ha un esito positivo. A Varsavia, i padroni di casa giocano di contropiede e soffrono contro il Cile, ma resistono fino alla fine e strappano un 1-0 al minuto 85. A decidere la gara è un ex viola, ovvero Krzysztof Piątek. Il classe ‘97 della Fiorentina rimane in campo per tutti i 90 minuti.

Infine, trova spazio anche Christian Kouamé con la sua Costa d’Avorio, che cappotta Burundi con un netto 4-0. Il numero 99 viola entra in campo al 68° e gioca circa 25 minuti in totale, senza squilli degni di nota.