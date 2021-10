La porta della Fiorentina finalmente inviolata, al netto del torpore del Cagliari. Milenkovic-Quarta la miglior coppia per la difesa?

Quello dei gol subiti, troppi dodici in otto giornate, resta un aspetto da migliorare in casa Fiorentina. Contro il Cagliari però la tendenza è stata invertita, e la squadra viola ha finalmente mantenuto la propria porta inviolata. Finora era successo soltanto a Udine, dove però Milenkovic e compagni avevano sofferto tantissimo ed erano stati salvati da un grande Dragowski.

Ieri, invece, di pericoli dalle parti di Terracciano non ne sono arrivati. Complice un Cagliari a dir poco fuori partita, tanto che anche due attaccanti di tutto rispetto come Keita e Joao Pedro non hanno praticamente visto palla. Se però da una parte è giusto evidenziare i demeriti dei sardi, dall’altra è anche doveroso sottolineare la provare della retroguardia della Fiorentina.

L’esame non sarà stato dei più ostici, ma la coppia formata da Milenkovic e Martinez Quarta è apparsa solida e affiatata. Quest’ultimo, inoltre, rappresenta anche una risorsa in fase offensiva, capace di rendersi spesso pericoloso quando sale nell’area avversaria. Vedremo se Italiano troverà una quadratura definitiva continuando a puntare su questa coppia di centrali. Intanto la Fiorentina si gode il secondo clean sheet stagionale, un risultato che non deve passare inosservato.