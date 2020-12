“La positività di Prandelli non agevola la situazione della Fiorentina. Attaccanti? Se la società non ci crede, che prenda qualcuno a gennaio”

L’ex centrocampista della Fiorentina Gaetano Fontana ha parlato a Radio Sportiva: “Purtroppo non riesce a trovare pace la Fiorentina, anche dopo il cambio in panchina fa fatica ad emergere. La positività al Covid di Prandelli in questo momento non agevola. Ribery? Gli manca la forma migliore per esprimersi al meglio, mi auguro che torni a fare la differenza come accaduto l’anno scorso”.

E sull’attacco aggiunge: “Cutrone, Kouamé e Vlahovic hanno voglia ed entusiasmo ma manca l’esperienza. O si dà loro l’opportunità di maturare, oppure meglio affidarsi ad un attaccante più navigato a partire da gennaio”.