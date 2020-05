La posizione chiara della Fiorentina: “Non si cambia il regolamento a stagione in corso”

Cinque cambi possibili durante una partita in caso di ripartenza del campionato? No, grazie. La posizione della Fiorentina su questo aspetto particolare del regolamento che qualcuno vorrebbe cambiare, è molto chiara. Le motivazioni le ha dette il direttore generale viola, Joe Barone: “A nostro avviso non è giusto cambiare il regolamento a stagione in corso” ha detto il dirigente gigliato.

Una soluzione questa che è ben vista dalle grandi squadre che hanno una rosa lunghissima e di difficile gestione. Ma che indubbiamente penalizzerebbe quelli che hanno organici non comparabili alle big.