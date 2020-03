Mattinata agitata per la Serie A. Vediamo che cosa sta succedendo dietro le quinte. Anche alla luce del decreto del governo che nella notte ha ulteriormente rafforzato i provvedimenti anti-contagio, questa mattina il ministro dello Sport Spadafora è tornato in pressing sui vertici del calcio per sospendere il campionato. L’Assocalciatori è chiaramente favorevole, anzi, il presidente Tommasi è da giorni tra i promotori dello stop: dopo la presa di posizione di ieri, in mattinata ha avviato contatti con tutte le istituzioni. E adesso anche la Figc è disponibile a fermare tutto. Chi al momento nicchia è la Lega, che pretende chiarezza dal governo: devono essere le istituzioni a dichiarare se si deve giocare o meno, senza lasciare margini a valutazioni più o meno personali. La situazione, secondo quanto raccolto da Gazzetta.it, al momento è questa: Parma-Spal si gioca (con un’ora e un quarto di ritardi) e si disputeranno anche gli altri cinque recuperi in programma tra oggi e domani, a partire da Juve-Inter. Ma nel frattempo le discussioni continuano, e la posizione dei calciatori si inasprisce sempre di più: Tommasi pronto a proclamare lo sciopero. La Figc ha convocato un consiglio federale straordinario per martedì per dare una risposta univoca all’emergenza.