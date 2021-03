La posizione è corretta: E così Nestorovski beffa Milenkovic. Un arbitro con poca personalità

Udinese-Fiorentina gara della 24esima giornata di Serie A è stata diretta dal Sig. Manuel Volpi, umbro di nascita, ma della sezione di Arezzo, assistenti Mondin e Zingarelli, sala VAR affidata a Manganiello.

Inizio gara molto lento con leggera predominanza gigliata; al 21′ manca un cartellino giallo a Milenkovic che abbatte Nestorovski al limite dell’area. Nessun altro episodio da segnalare fino al riposo, con Volpi che comunque appare molto insicuro.

Nella ripresa stesso identico ritmo. Al 64′ ammonizione per Martinez Quarta falloso su De Paul. Al 73′ giallo anche per Llorente che colpisce Pezzella in anticipo proprio sullo spagnolo. All’86’ è bravo il secondo assistente Zingarelli che valuta correttamente la posizione di Nestorovski sul gol friulano. Nel finale al 92′ Volpi mostra il cartellino anche a Kokorin per un’entrata ancora sul funambolico De Paul.

Partita priva di episodi che Volpi riesce a portare a termine mostrando poca personalità. Dalla sua ha la scusante delle pochissime gare dirette in massima serie.