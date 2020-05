La Premier League verso il ritorno in campo: c’è la data

Il primo ministro inglese Boris Johnson ha dato l’ok alla Premier League per ricominciare a porte chiuse a partire dal 1 giugno in poi. Il via libera del governo fa sì che ora i club del massimo campionato inglese possano decidere in autonomia quando ripartire e la data favorita resta il 12 giugno. Le 20 squadre, come si legge sul sito della BBC, si stanno riunendo proprio in queste ore, sebbene l’incontro non sia per deliberare, ma solo esplorativo. Per tornare alle partite con tanto di pubblico, secondo le stime del governo britannico, occorrerà invece un anno.