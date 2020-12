La presa di coscienza tattica di Prandelli. Il tecnico viola riparte da due pedine fondamentali

Prandelli con grande saggezza ha capito che non è il tempo di lavorare su un nuovo progetto tattico ed è tornato al 3-5-2 di Iachini. “Volevo togliere alibi alla squadra e responsabilizzarla”. Poi, come scrive La Gazzetta dello Sport, c’è la speranza che Ribery sia tornato ai suoi livelli: con il Sassuolo s’è visto quello dei momenti migliori, quando a San Siro contro l’Inter inventò due assist dal niente. “Dobbiamo far diventare Franck ancora più leader”. Oltre a lui il buon Cesare si aspetta di rivedere in campo l’Amrabat travolgente di mercoledì sera. Il marocchino è stato il grande colpo di mercato dell’estate viola, ma in questa prima parte della stagione s’è perso in mezzo ai problemi e a certe scelte tattiche che non lo hanno aiutato. Ma ora Amrabat è tornato e vorrà dimostrarlo contro il suo maestro Juric. Prandelli è ottimista.

