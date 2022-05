La presa di posizione di Ikone che viene ‘premiata’ da arbitro e VAR. Maleh e il rischio rosso dopo appena 19 minuti

La partita tra Milan e Fiorentina è stata diretta da Paolo Valeri della sezione di Roma 2.

Arbitro subito protagonista perché dopo neppure due minuti sventola un’ammonizione a Maleh che va ad ostacolare con la gamba alta il rinvio di Maignan.

Al 7′ c’è il gol annullato a Theo Hernandez. Decisione giusta questa perché, in precedenza, c’era stato un lancio verso Messias partito in netta posizione di fuorigioco.

Al 19′ sbracciata di Maleh su Tonali. Non c’è volontarietà nel colpo da parte del centrocampista viola che però rischia di finire fuori per seconda ammonizione.

All’89’ grande ripiegamento difensivo di Ikone che blocca Leao, lanciato a rete, in area di rigore viola. L’attaccante francese prende posizione sull’avversario e poi c’è il contatto. Questa presa di posizione è quella che convince arbitro e VAR a non intervenire per dare il calcio di rigore al Milan, nonostante le proteste dei rossoneri.