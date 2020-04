La presentatrice che ha preso in giro Ribery? E la ex di Thuram. Il precedente negativo con un’altra star TV del francese

In Francia fa ancora molto parlare la diatriba nata tra l’attaccante della Fiorentina, Franck Ribery, e la presentatrice televisiva, Karine Le Marchand. Una diatriba che potrebbe anche finire davanti ad un giudice e ad un tribunale.

Ma chi è la Le Marchand? Il suo nome è legato a quello del mondo del calcio perché in passato è stata la ex del difensore di Parma e Juventus, oltre che della nazionale francese, Lilian Thuram.

A proposito di presentatori francese, c’è da dire che Ribery non ha un buon rapporto con loro. Nel gennaio 2019, la giornalista Audrey Pulvar si era già permessa di giudicare lo stile di vita del calciatore che mentre era in vacanza a Dubai, si era fatto cucinare una bistecca ricoperta d’oro. Un giudizio ritenuto inappropriato dallo stesso Ribéry che aveva sottolineato come alcuni “pseudo giornalisti” preferiscono questo tipo di commento piuttosto che parlare delle donazioni e delle opere di beneficenza fatte.