La presenza di Commisso carica la squadra. Il mercato procede con il presidente a Firenze

Rocco Commisso è a Firenze. Il presidente della Fiorentina è arrivato ieri in città: per lui una passeggiata per il centro e poi il saluto a tutto l’organico, squadra, mister e staff tecnico. Commisso stesso ha ringraziato tutti e ha dimostrato vicinanza all’ambiente. Sarà, inoltre, presente allo stadio Franchi per la prima gara di campionato, contro la Cremonese.

Il suo ritorno dopo nove mesi di assenza, oltre a essere simbolico, è importante per tutta la Fiorentina. Attenzione anche al fronte mercato, che si concluderà il 31 agosto. Il rinnovo di Nikola Milenkovic è stata un’operazione decisiva, ma sul fronte entrate, probabilmente per l’ultima volta, potrebbero esserci novità.

Per quanto riguarda il capitolo del centrocampo, ieri sono ufficialmente sfumati Lo Celso e Luis Alberto. Ad oggi, le idee al vertice della lista sono Antonin Barak del Verona e Nedim Bajrami dell’Empoli. Si attendono le mosse della Fiorentina, e chissà che la presenza di Commisso non giochi un ruolo fondamentale anche in questo.