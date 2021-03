La presenza di qualità appesa a un filo ma la Fiorentina spera in un recupero importante

Un tentativo in extremis per avere a disposizione Jack Bonaventura in vista dello scontro diretto di domani con il Parma: è quello che farà oggi Cesare Prandelli insieme al suo staff. Il centrocampista dette forfait a metà della gara con lo Spezia un paio di settimane fa, per uno strano problemino muscolare al piede. Inutile dire che tra averlo a disposizione o no, cambia il mondo per la Fiorentina che già dovrà fare a meno di Castrovilli e Ribery. Di fatto per qualità e impatto sulla gara, la speranza dello staff viola è appesa ad un filo ed è quello del recupero del classe ’89: un filo sottile ma che è già importante aver teso.