La pretesa di Andrea Agnelli: “Mi aspetto una riapertura parziale degli stadi a luglio”

Un fattore assolutamente non da poco quello del pubblico, ciò che realmente separa il calcio attuale della Bundesliga (e quello della Serie A a partire da metà giugno) dalla realtà: gli stadi vuoti sono forse la componente più dolorosa per lo sport che riparte. Il ritorno dei tifosi non è esattamente all’orizzonte, anche se il presidente della Juventus Andrea Agnelli ha avanzato questa pretesa, secondo il Corriere dello Sport, nel corso dell’ultima assemblea di Lega: “Mi aspetto che a luglio il governo ci dia una prima apertura parziale degli stadi”.

0 0 vote Article Rating