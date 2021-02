La prima assoluta con la Fiorentina per il prossimo arbitro. Sette direzioni in A…e per ben quattro volte c’era di mezzo l’Udinese

La partita tra Udinese e Fiorentina, in programma domenica prossima con inizio alle ore 15, sarà diretta dal signor Manuel Volpi umbro di nascita ma della sezione di Arezzo

E’ la prima volta in assoluto che arbitra il club viola in campionato.

E’ in Serie A dal 2018/19 però ha sette presenze in assoluto nella massima categoria. Lo score è di due vittorie per la squadra di casa, due pareggi e tre vittorie in trasferta.

Il fatto curioso è che di queste sette partite, ben quattro sono state con l’Udinese. Quest’anno ha diretto due partite in A e in entrambe c’erano i friulani in campo: Verona-Udinese 1-0 e Udinese-Benevento 0-2. Con i bianconeri ci sono due vittorie e due sconfitte.