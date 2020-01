La prima certezza per il futuro della Fiorentina ha un nome e un cognome ben precisi

La Fiorentina vuole continuare a crescere e per farlo serve programmare fin da subito e mettere alcuni punti fermi. A cominciare da Gaetano Castrovilli.

Il centrocampista viola, alla sua prima stagione in serie A, sta incantando tutti ed è ormai un un giocatore indispensabile per la Fiorentina. In Italia, scrive La Repubblica, lo vogliono Inter e Napoli, ma c’è forte interesse anche all’estero. Le sue prestazioni sono di livello altissimo e ogni giorno che passa aumentano sempre più le possibilità di una sua convocazione a Euro2020. Mancini ci sta seriamente pensando. Per la società viola, si legge ancora sul giornale, è incedibile: sarà uno dei punti di riferimento per il futuro.