La prima di Brekalo e Italiano ci crede: “Con lui abbiamo qualche freccia in più”

Tra i convocati della Fiorentina per la partita contro il Torino di Coppa Italia ci sarà anche il neo acquisto ed ex di turno, Josip Brekalo.

L’anno scorso il croato si mise in luce con la maglia granata segnando tra l’altro sette gol. Quest’anno però al Wolfsburg le cose non sono andate per il meglio, visto che l’ultima partita da titolare l’ha giocata addirittura il 18 settembre scorso.

Italiano però ci crede in questo giocatore: “Con Josip abbiamo la possibilità di mettere qualche freccia in più a gara in corso”. Mentre per Pradè il croato “porta freschezza e brillantezza”.