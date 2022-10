La prima di Macia da ex: e per lo Spezia è l’occasione per osservare meglio un giocatore viola in ottica mercato

Come precisa l’edizione di oggi de il Corriere Fiorentino sarà la prima volta che la Fiorentina si ritroverà come avversario Eduardo Macia, attuale direttore tecnico dello Spezia. I ricordi vanno naturalmente agli anni in cui era collaboratore stretto di Daniele Pradè, con Vincenzo Montella in panchina e tanti grandi giocatori arrivati in viola, come Gonzalo Rodriguez, Borja Valero, Mati Fernandez e Cuadrado.

Macia, che si è rivisto al Franchi per assistere alla partita contro la Lazio, ed è tornato in Italia dopo le esperienze al Betis, Leicester e infine Bordeaux, oggi potrebbe già bussare alla porta dei viola per una trattativa in vista del mercato di gennaio. Un possibile obiettivo dei liguri è infatti il centrocampista Szymon Zurkowski, elemento della rosa viola poco utilizzato fino ad ora.