La prima di Orsato si trasforma in disastro: Fallo su Quarta, ma il gol per il Bologna resta valido e la beffa arbitrale è servita

Prima partita in A per Daniele Orsato in questa stagione ed è già polemica. Bologna-Fiorentina finisce 2-1 per i padroni di casa, ma c’è un episodio arbitrale che risulta essere determinante.

Ovviamente ci riferiamo al contatto Kasius-Martinez Quarta in occasione del raddoppio rossoblu. Le immagini sono chiare: il bolognese rifila una gomitata sulla nuca al difensore argentino che viene sbilanciato e cade a terra. Non è nemmeno quel fallettino da Var, come li abbiamo sempre definiti e ai quali ci siamo abituati, ovvero a quei contatti leggeri che vengono poi esaltati a dismisura, grazie ai fermi immagine con i quali si fa vedere che il contatto c’è, ma senza che nessuno possa valutarne l’intensità. Stavolta si vede e si capisce tutto molto bene, ma Orsato non fischia, probabilmente dice ai colleghi di aver visto tutto lui, e Maggioni, il Var, non interviene (o non può intervenire in questo caso?) per annullare la rete e concedere una sacrosanta punizione alla Fiorentina.

La sostanza dei fatti è che per tre minuti si valuta la posizione di partenza di Arnautovic al momento del passaggio del compagno e l’attaccante del Bologna è in linea col pallone e quindi in gioco e non fuorigioco. Il gol viene convalidato con tanto di beffa arbitrale per i viola.