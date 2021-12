La prima e l’ultima volta… Forse

Il mercato di gennaio è alle porte. La partita di Coppa Italia contro il Benevento è alle porte. Due eventi che potrebbero rappresentare l’inizio e la fine dell’avventura di Aleksandr Kokorin alla Fiorentina. Il russo, arrivato a Firenze ormai un anno fa, non è mai sceso in campo da titolare con la maglia viola, collezionando, anzi raccimolando appena 119 minuti in campo suddivisi in 8 apparizioni. Il massimo di minuti in campo per lui? 38, lo scorso anno. In questa stagione si è fermato a 12. Del suo acquisto si è parlato tanto, purtroppo. Perché il flop è sotto gli occhi di tutti.

Oggi la chance per lui si chiama Benevento. Vlahovic può rifiatare e l’ex Spartak Mosca è pronto o a subentrare al serbo o a partire addirittura dal primo minuto. Poi però c’è una partita da vincere per la Fiorentina, contro un Benevento da non sottovalutare. In una Coppa Italia che potrebbe essere obiettivo concreto per la squadra di Italiano.

Per Kokorin potrebbero comunque essere minuti in campo importanti, forse gli ultimi in viola, dopo un anno sfortunato e non solo. La società poi deciderà sul suo futuro tra qualche settimana, con l’addio che sembra la soluzione al momento più probabile. Oggi la prima e l’ultima volta di un Kokorin che potrebbe essere almeno co-protagonista nella Fiorentina. Forse…