La prima ed unica cessione eccellente dell’estate della Fiorentina. Le condizioni che hanno portato a questo finale e la cifra che entrerà nelle casse viola

Quella di Nikola Milenkovic sarà l’unica cessione che possiamo definire “eccellente” della Fiorentina nel corso di questa estate. Sicuramente i detrattori del giocatore tireranno fuori gli errori commessi nel corso dell’ultima stagione dal serbo, dimenticandosi tutto ad un tratto che stiamo comunque parlando di un ragazzo di 24 anni, ma che ha già grande esperienza anche internazionale (è nazionale del suo paese ormai da tempo) e che è stato un titolare inamovibile negli ultimi tre anni e sotto la gestione di quattro tecnici. Inoltre ha ancora ampi margini di miglioramenti e ha, purtroppo, staccato la spina da Firenze nel corso dell’ultimo anno perché sapeva già che il divorzio si sarebbe consumato con la conclusione dell’ultimo campionato.

La squadra del suo futuro, salvo clamorosissime sorprese, sarà il West Ham e da questa operazione la società conta di incassare tra fisso e bonus qualcosa come venti milioni di euro che, considerato che il suo contratto scadrà tra un anno e le condizioni economiche generali che stiamo vivendo, non è certo una cifra da disprezzare. Purtroppo questo è stato un capitale che non è stato possibile, per una serie di circostanze, preservare al meglio. Arrivati a due anni dalla scadenza è emerso con chiarezza il fatto che lo stesso Milenkovic non volesse rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina; un fatto questo che non poteva che portare ad un finale simile, anche perché tenerlo avrebbe solamente voluto dire perderlo a zero euro nel giugno 2022.

Abbiamo detto unica cessione eccellente, ma non unica cessione. Questo perché anche Pezzella e Lirola sono in bilico ma, a nostro parere, non sono al livello dell’ex Partizan Belgrado per tutta una serie di fattori.

Il club viola intanto ha già bloccato Nastasic per rimpolpare la difesa, anche se questi non ha caratteristiche tecniche e di posizionamento che sono simili al connazionale in partenza. Quindi o la Fiorentina cambia assetto (Quarta a centrodestra e Nastasic a centrosinistra giusto per fare un esempio) oppure ci sarà bisogno di ributtarsi sul mercato per trovare un’altra alternativa che sia di valore.