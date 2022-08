La prima Fiorentina ufficiale non molto diversa da quella vista col Betis. La condizione fisica fa scattare il dubbio Dodô

La prima Fiorentina ufficiale quella che dovremmo vedere in campo contro la Cremonese, non dovrebbe discostarsi troppo da quella vista sabato scorso in terra andalusa contro il Betis Siviglia.

C’è un dubbio di fondo che riguarda la condizione fisica di Dodô. Il brasiliano ha saltato tutta la fase di preparazione fatta a Moena ed è arrivato in squadra quasi due settimane dopo tutti gli altri. L’ex Shakhtar è in ballottaggio con Venuti.

Detto di questo dubbio dovremmo vedere Terracciano in porta, Milenkovic ed Igor come coppia centrale e Biraghi a sinistra per completare il reparto arretrato. A centrocampo Amrabat come centrale con Bonaventura e Maleh mezzali. In attacco c’è Jovic in vantaggio su Cabral, con Sottil e come esterni.

Comunque la settimana è ancora lunga e altre sorprese potrebbero intervenire prima dell’esordio in campionato.