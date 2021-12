La prima mossa della Fiorentina per rimanere lassù. E costerà 15 milioni di euro alla società

La Fiorentina ha raggiunto il quinto posto in classifica, ma ora viene il difficile, ovvero rimanere lassù.

In primo luogo dovrà pensarci la squadra che ha una serie di partite prima dell’inizio del mercato che sono ‘giocabili’ e dalle quali il gruppo di Italiano può tirare fuori punti importanti. Poi dovrà intervenire anche la società, garantendo quei due-tre rinforzi che servono per guadagnare qualità.

In questo senso, secondo il Corriere Fiorentino, è già pronta la prima mossa. Una mossa da 15 milioni di euro, verrebbe da dire. Ovvero l’acquisto di Jonathan Ikonè dal Lille in Francia. Un trequartista-esterno offensivo in più da aggiungere a quelli che già ci sono per completare il comparto.