La prima mossa è andata, avanti tutta con Castrovilli. Ma la spina resta ancora nel fianco

La prima mossa la Fiorentina l’ha compiuta, rinnovando il contratto di Cristiano Biraghi. Prolungamento fino al 2024 per l’esterno sinistro con soddisfazione per entrambe le parti. Ora il club viola ha un altro obiettivo: portare Gaetano Castrovilli a firmare fino al 2025. Operazioni non certo indolori per le casse gigliate, perché comporteranno sicuramente un aumento degli ingaggi dei giocatori, ma indispensabili per portare avanti la crescita del livello dell’intera squadra e per mettersi al riparo dagli ‘attacchi’ delle altre società.

Resta però una spina nel fianco in questa vicenda contratti. Una spina nel fianco che si chiama Nikola Milenkovic. Il suo nome non viene più pronunciato in questo contesto, perché le trattative per il rinnovo con il serbo sono ancora in alto mare. Senza una sua firma, la prossima estate potremmo assistere ad una, dolorosa, cessione del giovane centrale.